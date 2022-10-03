Ван Дейк о причинах неудачи «Ливерпуля»: Команды явно становятся лучше, мы играем в лучшей лиге в мире

Защитник «Ливерпуля»рассказал, почему команда показывает не лучшие результаты в нынешнем сезоне.

«Команды явно становятся лучше, мы играем в лучшей лиге в мире, где все клубы могут конкурировать друг с другом. Мы должны вернуться к играм с радостью и свободой, но всё начинается с того, что мы будем делать это вместе и усердно работать вместе.

Я продолжаю говорить одно и то же, но мы должны найти этот импульс», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

В 7 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.