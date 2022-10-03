Орлов похвалил «Ростов» за матч с «Зенитом»

Комментаторпосле матча 11-го тура РПЛ «Зенита» и «Ростова» (3:1) отметил хорошую игру ростовского клуба.

«Мне понравился "Ростов". Команда Валерия Карпина придерживалась своего плана, не испугалась "Зенита". Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Клаудиньо еще не вышел на свой пик.

Однако уже лучше вписывается в этот ритм игры, сзади отрабатывает. Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего! Комличенко все здорово исполнил, но есть вопросы и к Ловрену. "Ростов" играл смело, не хотел довольствоваться ничьей. Но все опять же решило исполнительское мастерство. Какую "стенку" разыграли Вендел и Сергеев! Как мягко отпасовал бразильцу Иван. И удобно.

А как сыграл Вендел? Он же не ударил в касание, закрыв глаза. Нет, нет — все рассчитал», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).