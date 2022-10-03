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    Источник: Месси не против продления контракта с ПСЖ

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов заключить новое соглашение с французским клубом.

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    По сравнению с прошлым сезоном, в этом году аргентинец намного более счастлив в Париже и доволен работой нового главного тренера Кристофа Галтье, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien.

    По словам людей из окружения игрока, Месси еще не получал предложений ни от «ПСЖ», ни от других клубов.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает на возвращение 35-летнего нападающего.

    Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

    В нынешнем сезоне Месси принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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