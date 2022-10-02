«Зенит» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

2 октября в 16:30 мск на «Газпром Арене» начнется матч 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». Команды назвали стартовые составы.

«Зенит» Основа: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра. Запасные: Королёв, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

«Ростов» Основа: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко. Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Голенков, Нтумба.

Узнать, на что ставить в этом поединке, можно на сайте LiveSport.Ru. Редакция подготовила для вас прогноз.

У «Зенита» 26 очков, он лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» отстает на 4 пункта и занимает 3-е место.