Хави назвал Левандовского лучшим игроком мира

Главный тренер «Барселоны»высказался об игре форвардапосле его победного гола в ворота «Мальорки» (1:0).

«Левандовски снова сделал разницу. Еще он помогал команде держать линию обороны и двигать мяч. "Барса" сыграла без блеска, но провела хороший матч, и это позволило нам набрать три очень важных очка. На этом стадионе очень сложно набирать очки.

Левандовски дает уверенность. Это бомбардир, топ-игрок, один из лучших в мире, если не лучший. Он не только забивает, но и работает на команду, прессингует и помогает партнерам», — цитирует Хави Marca.

В 9 матчах за «Барселону» поляк забил 12 голов и отдал две голевые передачи.