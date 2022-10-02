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    Хави назвал Левандовского лучшим игроком мира

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре форварда Роберта Левандовского после его победного гола в ворота «Мальорки» (1:0).

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    «Левандовски снова сделал разницу. Еще он помогал команде держать линию обороны и двигать мяч. "Барса" сыграла без блеска, но провела хороший матч, и это позволило нам набрать три очень важных очка. На этом стадионе очень сложно набирать очки.

    Левандовски дает уверенность. Это бомбардир, топ-игрок, один из лучших в мире, если не лучший. Он не только забивает, но и работает на команду, прессингует и помогает партнерам», — цитирует Хави Marca.

    В 9 матчах за «Барселону» поляк забил 12 голов и отдал две голевые передачи.

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