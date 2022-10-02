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    Шарлотт — Филадельфия Юнион. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2022 в 00:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Шарлотт — Филадельфия Юнион

    Футбол MLS
    В 00:30 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Шарлотт — Филадельфия Юнион в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Шарлотт»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шарлотт — Филадельфия Юнион.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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