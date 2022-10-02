Семак: Непростая игра. В первом тайме давали «Ростову» подолгу контролировать мяч

Главный тренерпрокомментировал победу надв матче 11-го тура РПЛ (3:1).

«Непростая игра. В первом тайме у нас моментов было достаточно, но они были в переходных фазах. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч.

Во втором тайме контроль был лучше — моментов было больше: и после прессинга, и в позиционных атака. Команда заслуженно победила.

Почему заменили Кассьерру в перерыве? Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объемный игрок.

Чтобы не дать сопернику контролировать мяч, мы выпустили и Сергеева, и Кузяева — они хорошо играют в прессинге», — приводит слова тренера «Спорт-Эксресс».

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).