В 16:00 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Салернитана» — «Сассуоло» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сассуоло»).

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