начнут матч в 18:30 в чемпионате Англии по футболу, 02.10.2022.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Лидс» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лидс»).

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