В 21:45 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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