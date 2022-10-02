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    Ланс — Лион. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2022 в 21:45 начнется матч во французской Лиге 1 Ланс — Лион

    Футбол Лига 1 Ланс Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:45 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ланс — Лион во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Ланс» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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