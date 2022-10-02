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    Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2022 в 02:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Коламбус Крю — Нью-Йорк Ред Буллс

    Футбол MLS
    Коламбус Крю и Нью-Йорк Ред Буллс начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 02.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Коламбус Крю» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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