Карпин: Пропущенные голы связаны с нашими ошибками, а не с прессингом

Главный тренерподвел итоги матча 11-го тура российской премьер-лиги против(1:3).

Специалист объяснил, почему во втором тайме голкипер Песьяков реже участвовал в начале атак и выходил за штрафную.

«Во втором тайме — смотря когда. Зачем ему выходить, если мяч и так у нас. А когда нас прессинговали, тогда он выходил, да. Таким был план на игру.

И до замен мы реализовывали его. Да, были ошибки, не хватало мастерства, передачи не обрабатывали. Но до замен мне все нравилось.

Почему решили использовать Песьякова при выходе из обороны? Почему нет? Стоять в штрафной и отбиваться? "Зенит" все равно забьет.

А если мяч чаще будет у нас, то моментов, может, удалось бы избежать. Но пропущенные голы связаны с нашими ошибками, а не с прессингом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками после 11 игр.