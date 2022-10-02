Отец Холанна: Эрлинг будет играть за «Манчестер Сити» максимум 3-4 года

Отец Эрлинга Холанна, Альф-Инге Холанд, сказал, сколько по его мнению сын будет играть в «Манчестер Сити».

«Я думаю, что Эрлинг хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за "Манчестер Сити" максимум 3-4 года. Он ведь может, к примеру, провести 2,5 года в Германии, потом столько же в Англии, а затем — в Испании, Италии и Франции, верно?» — заявил отец Холанна в документальном фильме «Haaland: The Big Decision».

Контракт норвежца с «горожанами» подписан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанн сыграл за «Ман Сити» 9 поединков, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.