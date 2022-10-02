Артета высказался о лидерстве «Арсенала» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице АПЛ после победы над «Тоттенхэмом» (3:1) в 9-м туре первенства.

«Такая победа добавляет информации нам и игрокам, а также вселяет уверенность в том, что мы можем играть настолько хорошо против такого соперника. Всегда здорово смотреть в турнирную таблицу и видеть свою команду на такой позиции, где мы сейчас находимся.

Это даёт большой подъём духа, хорошие чувства. Но мы не теряем концентрации. Полностью сосредоточены на своей игре. Поверьте мне, у нас очень голодная и скромная команда.

Мы знаем, где находимся. И мы ещё ничего не сделали, ничего не добились. Есть много вещей, которые нужно улучшать в игре, и это именно то направление, в котором мы продолжаем двигаться.

"Арсенал" — претендент на титул? Я оставлю эту тему вам, ребята, честно. Мы только в начале пути. Таблица говорит о чём-то, но это не то, на что мы смотрим», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» набрал 21 очко и продолжает занимать 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение, но с 17 баллами продолжает идти третьим.