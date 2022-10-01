начнут матч в 19:30 в чемпионате Германии по футболу, 01.10.2022.

Последний матч между собой: «Вердер» — «Боруссия М» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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