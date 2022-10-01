Скоулз раскритиковал систему, которую тен Хаг навязывает МЮ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о стиле игры команды, который ей прививает главный тренер

«Он хочет играть в футбол, основанный на владении мячом, но "Юнайтед" не такой. Речь всегда шла о быстрых переходах, забивании голов и создании моментов, а не о красивом конечном продукте.

Болельщики нервничают, когда вратарь пытается сделать передачу на 10 метров, это не философия "Манчестер Юнайтед". Давид де Хеа не великий футболист. Так что вы должны использовать свои сильные стороны, которыми для "Юнайтед" являются атакующие игроки», — цитирует Скоулза AS.

За 6 туров МЮ набрал 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.