Первое дерби Манчестера в этом сезоне пройдет на стадионе «Этихад» 2 октября 16:00 по московскому времени. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Манчестер Сити

Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Горожане» на четыре балла отстают от лидирующего «Арсенала», который в субботу в лондонском дерби переиграл «Тоттенхэм» (3:1) и сохранил за собой первое место. В последней встрече АПЛ до перерыва на матчи сборных «Манчестер Сити» крупно обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 3:0. Эта победа стала для горожан пятой в сезоне, еще в двух матчах чемпионата «Манчестер Сити» сыграл вничью.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы с 12-ю очками в активе занимают шестое место в турнирной таблице. Свой последний матч в АПЛ «Манчестер Юнайтед» провел почти месяц назад — 4 сентября на «Олд Траффорд» подопечные Эрика тен Хага нанесли первое поражение в сезоне лондонскому «Арсеналу» (3:1). Таким образом, «красные дьяволы» одержали четвертую победу подряд и существенно поправили свое турнирное положение после двух поражений на старте сезона.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды обыграл своего принципиального соперника — 2:0 и 4:1. Всего в пяти последних встречах «горожане» одержали три победы, «Манчестер Юнайтед» выиграл один раз. Еще в одном матче была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

— Мы будем играть не против Холанда, а против «Ман Сити». Мы уверены в своих силах. Если будем действовать как команда, то сможем победить соперника. Это та вера, которая нам нужна, и она еще больше нужна нам в воскресенье.

Я принимал участие во многих дерби. Я знаю, что такое принципиальное противостояние, знаю, как это влияет на все вокруг. И да, я прекрасно понимаю, что это самая главная игра Манчестера и его окрестностей. Меня это будоражит! Хочется сделать всё, чтобы выиграть этот матч.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.10.