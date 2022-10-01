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    Гайч считает, что чемпионат России недооценивают в мире

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    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил уровень чемпионата России.

    Адольфо Гайч
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    Адольфо Гайч

    «Очень сложный чемпионат. Футбол тут очень высокого физического уровня, очень высокой интенсивности. Его недооценивают во всем мире, считают, что российский чемпионат достаточно слабый. Но это не так», — цитирует Гайча «Комсомольская правда».

    Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро. Московский клуб дважды отдавал аргентинца в аренду — в «Беневенто» и в «Уэску».

    В текущем сезоне на счету 23-летнего аргентинского форварда два гола и две результативные передачи в восьми матчах за ЦСКА.

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