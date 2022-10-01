Гайч считает, что чемпионат России недооценивают в мире

Нападающий ЦСКАоценил уровень чемпионата России.

«Очень сложный чемпионат. Футбол тут очень высокого физического уровня, очень высокой интенсивности. Его недооценивают во всем мире, считают, что российский чемпионат достаточно слабый. Но это не так», — цитирует Гайча «Комсомольская правда».

Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро. Московский клуб дважды отдавал аргентинца в аренду — в «Беневенто» и в «Уэску».

В текущем сезоне на счету 23-летнего аргентинского форварда два гола и две результативные передачи в восьми матчах за ЦСКА.