«Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал еще одну победу в АПЛ. На этот раз команда Микеля Артеты выиграла усо счетом 3:1.

Счет дальним ударом открыл Томас Парти. Гол Харри Кейна с пенальти счет сравнял.

Во втором тайме Габриэл Жезус снова вывел хозяев вперед, после его «шпоры» остались в меньшинстве. Удален был Эмерсон. Точку поставил Гранит Джака.

АПЛ. 9-й тур Арсенал — Тоттенхэм 3:1 (1:1, 2:0) Голы: 1:0 — 20 Парти, 1:1 — 31, пенальти Кейн, 2:1 — 49 Габриэл Жезус, 3:1 — 67 ДжакаАрсенал: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), МартинеллиТоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 72), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71)Предупреждения: Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90)Удаление: Эмерсон (62)

«Арсенал» набрал 21 очко и продолжает занимать 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение, но с 17 баллами продолжает идти третьим.