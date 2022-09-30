Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровом состоянии своей команды перед матчем с «Ростовом» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Будет ли Вильмар Барриос готовиться к матчу с "Ростовом"? Должен готовиться, да. Ночью прилетел из сборной. Сейчас посмотрим на его состояние, и, если все нормально, то будет готовиться к матчу.

Замены в матче со "Спартаком" были сделаны с оглядкой на предстающую игру с "Ростовом"? Конечно. Большой объем работы у Вендела, и у того же Малкома. Эти замены, с одной стороны, дали более свежим ребятам выйти и проявить себя, с другой — поберечь основных игроков для следующего матча.

Есть ли травмированные после матча со "Спартаком"? Есть небольшие проблемы. Сегодня посмотрим, насколько они серьезные, буквально пара игроков испытывает некий дискомфорт. Посмотрим сегодня, и, ближе к завтрашнему дню будет понятно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».