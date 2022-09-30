начнут матч в 13:00 в украинской Премьер-лиге, 30.09.2022.

Последний матч между собой: «Верес» — «Рух В» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верес» — «Рух В». Коэффициент ставки — 2.29.

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