Уткин о матче «Спартак» — «Зенит»: Удовольствие второго сорта

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
«Спартак» выиграл у «Зенита» (3:0) впервые с 2017 года, забив три гола в конце игры.
«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл Спартак в этом матче?
Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.
Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое "быть или не быть".
Опережая вашу иронию — я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.
Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее.
Но мне уже надоели матчи "Спартака" с "Зенитом" по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорт», — написал Уткин в своем телеграм-канале.