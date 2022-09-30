Уткин о матче «Спартак» — «Зенит»: Удовольствие второго сорта

Известный блогерпризнался, что его не впечатлил матч междув Кубке России.

«Спартак» выиграл у «Зенита» (3:0) впервые с 2017 года, забив три гола в конце игры.

«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл Спартак в этом матче?

Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.

Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое "быть или не быть".

Опережая вашу иронию — я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.

Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее.

Но мне уже надоели матчи "Спартака" с "Зенитом" по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорт», — написал Уткин в своем телеграм-канале.