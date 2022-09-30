Агент Сутормина: Алексея не устраивает ситуация в «Зените». Зимой придется искать решение

, агент полузащитника «Зенита», заявил, что игрок недоволен отсутствием игрового времени в последних матчах.

«Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает.

Сложившаяся ситуация его не устраивает. Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой.

Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придется искать решение, которое устроило бы все стороны», — приводит слова агента «Чемпионат».

В текущем чемпионате России Сутормин провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.