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    Агент Сутормина: Алексея не устраивает ситуация в «Зените». Зимой придется искать решение

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    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, заявил, что игрок недоволен отсутствием игрового времени в последних матчах.

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    «Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает.

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    • Сложившаяся ситуация его не устраивает. Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой.

    Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придется искать решение, которое устроило бы все стороны», — приводит слова агента «Чемпионат».

    В текущем чемпионате России Сутормин провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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