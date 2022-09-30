Форвард «Пари НН» Сулейманов: Наша цель — закрепиться в РПЛ

Форвард «Пари НН», являющийся лучшим бомбардиром команды, рассказал о целях на нынешний сезон.

«Каковы цели команды на сезон? Закрепиться в Премьер-Лиге, закончить сезон не ниже 12-го места — чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ. Но я думаю, что мы будем повыше, чем 12-е место.

Личные цели? Хотелось бы забить не меньше 10 голов в этом сезоне. А если больше — ещё лучше. И помочь команде добиться цели, которую я озвучил. Было бы очень хорошо», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».