Семак рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита»высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«За счёт чего "Ростов" ещё не проигрывал в РПЛ? Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача — все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы.

Какой план при таком плотном графике? Сейчас план один — дать футболистам, которые играли, возможность восстановиться. Тех, кто не играл, нужно поддерживать в форме; дифференцировать подход к тренировочной работе, чтобы все себя хорошо чувствовали.

"Ростов" летит из Грозного, им ещё тяжелее? Не думаю, что тяжелее. "Ростов" остался там, играли немножко раньше нас. После матча остались, потренировались, думаю, успели восстановиться. За день прилетят. Какого-то архисложного графика нет. У нас примерно такой же был — мы еще три матча играли через два дня на третий с выездами. Все привыкли к такому расписанию. Конечно, непросто, но таков календарь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита»

Игра состоится 2-го октября. Напомним, «Зенит» и «Ростов» возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Петербуржцы (26) — на первом месте, ростовчане (22) — на втором.