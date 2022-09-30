ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве
  • 15:50
    • Маслов: Не считаю, что у «Спартака» был комплекс «Зенита»
  • 15:36
    • Гайч: Я обязан оправдать доверие ЦСКА
  • 15:23
    • Эрик Тен Хаг — лучший тренер сентября в АПЛ
  • 15:12
    • Семак рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с «Ростовом»
  • 14:25
    • Рэшфорд признан лучшим игроком сентября в АПЛ
    Все новости спорта

    Семак рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с «Ростовом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Ростов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «За счёт чего "Ростов" ещё не проигрывал в РПЛ? Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача — все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы.

    Какой план при таком плотном графике? Сейчас план один — дать футболистам, которые играли, возможность восстановиться. Тех, кто не играл, нужно поддерживать в форме; дифференцировать подход к тренировочной работе, чтобы все себя хорошо чувствовали.

    "Ростов" летит из Грозного, им ещё тяжелее? Не думаю, что тяжелее. "Ростов" остался там, играли немножко раньше нас. После матча остались, потренировались, думаю, успели восстановиться. За день прилетят. Какого-то архисложного графика нет. У нас примерно такой же был — мы еще три матча играли через два дня на третий с выездами. Все привыкли к такому расписанию. Конечно, непросто, но таков календарь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита»

    Игра состоится 2-го октября. Напомним, «Зенит» и «Ростов» возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Петербуржцы (26) — на первом месте, ростовчане (22) — на втором.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Бавария» долгожданную победу в Бундеслиге?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Атлетик» продолжит побеждать?
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли «Порту» победить «Брагу»?
  • «Порту» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.14
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры