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    Маслов: Не считаю, что у «Спартака» был комплекс «Зенита»

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    Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России (3:0).

    Павел Маслов
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    Павел Маслов

    «Приятно выиграть, но любая победа важна. Не было феерии и никаких особых эмоций после победы над "Зенитом". Да, хорошая и сильная команда, но это просто три очка. Не считаю, что у "Спартака" был комплекс "Зенита", — сказал Маслов в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

    Напомним, "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх проведённых встреч. "Зенит" — на третьей строчке с тремя баллами. Также в этой группе играют "Факел" и "Крылья Советов": у обеих команд также по шесть баллов.

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