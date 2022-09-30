Маслов: Не считаю, что у «Спартака» был комплекс «Зенита»

Защитник московского «Спартака»прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России (3:0).

«Приятно выиграть, но любая победа важна. Не было феерии и никаких особых эмоций после победы над "Зенитом". Да, хорошая и сильная команда, но это просто три очка. Не считаю, что у "Спартака" был комплекс "Зенита", — сказал Маслов в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Напомним, "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх проведённых встреч. "Зенит" — на третьей строчке с тремя баллами. Также в этой группе играют "Факел" и "Крылья Советов": у обеих команд также по шесть баллов.