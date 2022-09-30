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    Месси считает, что президент «Барселоны» Лапорта его предал

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    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вряд ли вернётся в «Барселону», сообщает Marca.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как отмечает издание, чтобы форвард вернулся в каталонский клуб, нужно разрешить несколько проблем. Месси считает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта и вынудив аргентинца покинуть клуб. Игрок не поддерживает контакты с руководством «сине-гранатовых».

    Месси не нравится, что руководители «Барселоны» постоянно говорят о нём. Также для возвращения аргентинца необходимо, чтобы некоторые игроки и функционеры покинули клуб из-за плохого отношения к нему. На решение Месси также может повлиять тяжёлая финансовая ситуация в «Барсе», которая снижает зарплатную ведомость клуба.

    25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

    Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.

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