В 22:00 30.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Лутон Таун» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Халл Сити» — «Лутон Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лутон Таун»).

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