Абаскаль объяснил, почему играл Соболев, а не Мелешин

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Почему не вышел Мелешин?Все матчи разные. Действительно, Мелешин отлично проявил себя в предыдущих матчах. Но Соболев находится в отличной форме, у него шестиматчевая голевая серия. Форварду в такие моменты необходимо выходить и играть. Ну а Мелешин в процессе, в команде, всегда готов помогать,» — сказал Абаскаль «СЭ».
18-летний Мелешин ранее забил два гола в двух матчах Кубка России.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.
«Красно-белые» с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.