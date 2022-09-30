Абаскаль объяснил, почему играл Соболев, а не Мелешин

Главный тренер «Спартака»рассказал, почему форвардне вышел в игре с «сине-бело-голубыми» в матче Кубка России.

«Почему не вышел Мелешин?Все матчи разные. Действительно, Мелешин отлично проявил себя в предыдущих матчах. Но Соболев находится в отличной форме, у него шестиматчевая голевая серия. Форварду в такие моменты необходимо выходить и играть. Ну а Мелешин в процессе, в команде, всегда готов помогать,» — сказал Абаскаль «СЭ».

18-летний Мелешин ранее забил два гола в двух матчах Кубка России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

«Красно-белые» с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.