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    Тен Хаг: Мы будем играть не против Холанна, мы будем играть против «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда не должна акцентировать внимание лишь на нападающем Эрлинге Холанде в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Как мы будем готовиться к Эрлингу Холанду? Мы играем не против Холанда, мы играем против «Манчестер Сити». У них есть команда, более 11 игроков, но и у «Манчестер Юнайтед» тоже.

    Мы уверены в своих возможностях, и если мы будем действовать как команда во время владения мячом и без него, то подобных соперников можно обыграть. Это убеждение, которое должно быть с нами более 90 минут, — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

    Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября. Начало: 16:00 мск. В активе команды Хосепа Гвардиолы 17 очков в семи матчах чемпионата, у коллектива тен Хага 12 очков в шести играх.

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