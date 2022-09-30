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    Эрик Тен Хаг — лучший тренер сентября в АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признан лучшим тренером чемпионата Англии по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

    Эрик Тен Хаг
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    Эрик Тен Хаг

    «Манчестер Юнайтед» под руководством 52-летнего специалиста выиграл оба сентябрьских матча АПЛ — у «Лестера» (1:0) и «Арсенала» (3:1). У «Ман Юнайтед» продолжается серия из четырех побед подряд в чемпионате.

    Тен Хаг стал первым тренером «МЮ» с января 2019 года, получившим приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Оле-Гуннару Сульшеру.

  • Рэшфорд признан лучшим игроком сентября в АПЛ
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    • Приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

    Напомним, 52-летний Тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года, ранее нидерландец работал в «Аяксе».

    «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести встреч. В следующем матче манкунианцы сыграют в дерби с «Манчестер Сити» (2 октября, 16:00 мск).

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