Эрик Тен Хаг — лучший тренер сентября в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»признан лучшим тренером чемпионата Англии по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» под руководством 52-летнего специалиста выиграл оба сентябрьских матча АПЛ — у «Лестера» (1:0) и «Арсенала» (3:1). У «Ман Юнайтед» продолжается серия из четырех побед подряд в чемпионате.

Тен Хаг стал первым тренером «МЮ» с января 2019 года, получившим приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Оле-Гуннару Сульшеру.

Приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Напомним, 52-летний Тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года, ранее нидерландец работал в «Аяксе».

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести встреч. В следующем матче манкунианцы сыграют в дерби с «Манчестер Сити» (2 октября, 16:00 мск).