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    Джикия: Если «Спартак» забивает в конце, зажимает «Зенит», то это о многом говорит

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в третьем туре группового этапа Кубка России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Не знаю, как оценивать физическое состояние соперника, я в первую очередь смотрю на своих ребят. Если мы забиваем в конце, зажимаем соперника, конечно, это о многом говорит — о том, что есть силы, это хорошо.

    У всех свое мнение по поводу судейства, но я не комментирую. Понятно, что все видят разные моменты по-разному.

    "Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2017 года? Разное бывает в жизни. Конечно, хотелось прервать эту серию, и сегодня все получилось. Поздравляю всех с победой! Все молодцы.

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    • Конечно, сегодня тяжелая ситуация во всей стране, надеюсь, что все будет хорошо. Мне удается концентрироваться на футболе — это моя работа, я должен быть профессионалом», — приводит слова Джикии Sport24.

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