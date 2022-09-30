Джикия: Если «Спартак» забивает в конце, зажимает «Зенит», то это о многом говорит

Капитан «Спартака»прокомментировал победу над(3:0) в третьем туре группового этапа Кубка России.

«Не знаю, как оценивать физическое состояние соперника, я в первую очередь смотрю на своих ребят. Если мы забиваем в конце, зажимаем соперника, конечно, это о многом говорит — о том, что есть силы, это хорошо.

У всех свое мнение по поводу судейства, но я не комментирую. Понятно, что все видят разные моменты по-разному.

"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2017 года? Разное бывает в жизни. Конечно, хотелось прервать эту серию, и сегодня все получилось. Поздравляю всех с победой! Все молодцы.

Конечно, сегодня тяжелая ситуация во всей стране, надеюсь, что все будет хорошо. Мне удается концентрироваться на футболе — это моя работа, я должен быть профессионалом», — приводит слова Джикии Sport24.