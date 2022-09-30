Чистяков: Время непростое, достаточно товарищей ушли туда

Защитник «Зенита»после поражения от «Спартака» (0:3) в Кубке России признался, что ему сейчас сложно думать о футболе.

«Скажу только за себя, время очень непростое. Достаточно товарищей ушли туда.

Во время матчей, тренировок пытаюсь отвлекаться. Но когда выхожу с поля, начинаю читать новости, не знаю.

Непростое время. Как его пережить? От нас это мало зависит. Терпеть и поменьше читать новостей», — приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».