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    Атлетик — Альмерия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.09.2022 в 22:00 начнется матч в Ла Лиге Атлетик — Альмерия

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетик Альмерия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Атлетик и Альмерия начнут матч в 22:00 в Ла Лиге, 30.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Альмерия» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Альмерия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

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