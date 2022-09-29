Семак: «Спартак» лучше воспользовался своими шансами

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита»поделился мнением о разгромном поражении своих подопечных от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Нервная игра. "Спартак" лучше воспользовался своими шансами. После грубой ошибки в концовке игра стала более открытой. Результаты в Кубке нас не устраивают. И в Самаре, и сегодня сыграли ниже своих возможностей.

При старом календаре тоже делали ротацию. Конечно, формат Кубка сказывается. Не смогли подойти в той форме, чтобы сыграть лучше по качеству игры. Эти мелочи в настрое влияют на микроэпизоды. Обычно мы гораздо лучше реализуем моменты, сегодня было много брака», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.