ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?
  • 19:32
    • Гол Чирковича принес «Крыльям» победу над «Факелом» в Кубке России
  • 18:58
    • EA Sports раскрыла детали Franchise Mode в NHL 23
  • 17:08
    • РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ для получения брони от мобилизации
  • 16:57
    • «Ахмат» выиграл у «Ростова» в Кубке России, Олейников оформил дубль
  • 15:32
    • Билялетдинов: С утра сходил в военкомат. Просто сверили данные
    Все новости спорта

    Семин: Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным, он может стоить и 100 млн евро

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии Футбол России
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что трансферная стоимость полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии может достигнуть 100 миллионов евро.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 млн евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.

    С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз, и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно.

    Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — сказал Семин Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли беспроигрышная серия матчей «Зенита» со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Торпедо» готовится обеспечить «Спартаку» третье подряд поражение
  • «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бруксби — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Албот — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  4.26
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры