Семин: Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным, он может стоить и 100 млн евро

Бывший главный тренерсчитает, что трансферная стоимость полузащитникаможет достигнуть 100 миллионов евро.

«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 млн евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.

С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз, и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно.

Ожидания надо оправдывать, а это сложно», — сказал Семин Sport24.