Педриньо: Спасибо Миранчуку за три ассиста. Теперь я должен ему обед

Полузащитник «Локомотива»поблагодарилпосле матча (5:0) в Кубке России, в котором ему удалось оформить покер.

«Очень рад, что удалось забить и помочь команде. Все ребята бились. Благодарю Бога, что все получилось. Три игры уже не забивал, начал беспокоиться. Всегда немного нервничаешь, когда не удается забить, но в этом матче все получилось.

Отдельное спасибо Антону Миранчуку за три ассиста, которые он сделал для меня.

С Миранчуком очень легко играть. Антон — классный игрок. С ним мы наладили игровые связи еще на тренировках. В игре тоже все получилось. И теперь я должен ему обед», — приводит слова бразильца пресс-служба «железнодорожников».

Педриньо перешел в «Локомотив» в начале сентября из бразильского клуба «РБ Брагантино».