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    Педриньо: Спасибо Миранчуку за три ассиста. Теперь я должен ему обед

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    Полузащитник «Локомотива» Педриньо поблагодарил Антона Миранчука после матча с «Химками» (5:0) в Кубке России, в котором ему удалось оформить покер.

    Педриньо
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    Педриньо

    «Очень рад, что удалось забить и помочь команде. Все ребята бились. Благодарю Бога, что все получилось. Три игры уже не забивал, начал беспокоиться. Всегда немного нервничаешь, когда не удается забить, но в этом матче все получилось.

    Отдельное спасибо Антону Миранчуку за три ассиста, которые он сделал для меня.

    С Миранчуком очень легко играть. Антон — классный игрок. С ним мы наладили игровые связи еще на тренировках. В игре тоже все получилось. И теперь я должен ему обед», — приводит слова бразильца пресс-служба «железнодорожников».

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