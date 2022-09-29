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    Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона

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    Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Микель Блазкес.

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    По данным источника, аргентинец планирует покинуть столицу Франции следующим летом, сразу после завершения действующего соглашения с парижским клубом.

    Несмотря на то, что ему удалось адаптироваться в «ПСЖ», Месси намерен вернуться в «Барселону» и провести там свои последние годы карьеры.

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    • Сообщалось, что в середине сентября у Месси состоялся разговор с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, во время которого он дал понять, что заинтересован в возвращении в каталонский клуб.

    В текущем сезоне Месси провел за парижский клуб 11 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

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