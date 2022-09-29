Круговой: Матчи со «Спартаком» принципиальны всегда

Защитник «Зенита»прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Матчи со "Спартаком" принципиальны всегда. Просто сегодня не получилось, разгром. Нам нужно было идти в атаку, чтобы отыграться. К сожалению, нас поймали на контратаках.

Почему в кубке "Зенит" играет хуже чем в РПЛ? Ничего особенного, просто не получается. Я не знаю, как ответить. Вроде бы ротация была небольшая, но моменты все равно у нас были. Мы могли забивать.» — сказал Круговой «СЭ».

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

«Красно-белые» с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.