Последний матч между собой: «Атлетико Гойаньенсе» — «Коринтианс» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Гойаньенсе». Коэффициент ставки — 2.01.
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