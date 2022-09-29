начнут матч в 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 29.09.2022.

Последний матч между собой: «Атлетико Гойаньенсе» — «Коринтианс» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Гойаньенсе». Коэффициент ставки — 2.01.

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