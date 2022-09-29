Игнатьев о частичной мобилизации: Мне это не мешает концентрироваться на футболе

Нападающий «Локомотива»признался, что не переживает в связи с объявлением в России частичной мобилизации.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Игнатьев Фото: fclm.ru

«Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются.

Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я — профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело.

Да у меня вообще нет тревожности», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Игнатьев провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.