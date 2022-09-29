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    «Реал» попытается купить Холанда летом 2024 года

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    Мадридский «Реал» планирует приобрести двух футболистов «Манчестер Сити» — нападающего Эрлинга Холанда и защитника Жоау Канселу.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    По информации испанского издания AS, «Королевский клуб» постарается выкупить Канселу летом 2023 года, а Холанда — в 2024-м.

    Источник утверждает, что через два года в контракте Холанда с «Ман Сити» начнет действовать пункт об отступных в размере 180 миллионов евро. «Реал» готов заплатить эту сумму за норвежского форварда.

    Холанд провел за «Ман Сити» десять матчей, в которых забил 14 мячей. В активе Канселу один гол и три результативные передачи в десяти играх.

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