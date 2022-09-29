«Реал» попытается купить Холанда летом 2024 года

Мадридскийпланирует приобрести двух футболистов— нападающегои защитника

По информации испанского издания AS, «Королевский клуб» постарается выкупить Канселу летом 2023 года, а Холанда — в 2024-м.

Источник утверждает, что через два года в контракте Холанда с «Ман Сити» начнет действовать пункт об отступных в размере 180 миллионов евро. «Реал» готов заплатить эту сумму за норвежского форварда.

Холанд провел за «Ман Сити» десять матчей, в которых забил 14 мячей. В активе Канселу один гол и три результативные передачи в десяти играх.

Ранее сообщалось, что «Реал» больше не заинтересован в переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.