В 03:45 29.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Ботафого» — «Гойас» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гойас» — «Ботафого» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59.

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