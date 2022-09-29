ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
  • 19:22
    • «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо оформил покер
  • 19:07
    • Заболотный остался в запасе ЦСКА на матч с «Сочи»
  • 17:01
    • «Урал» выиграл у «Торпедо» благодаря голу на первой минуте матча
  • 16:04
    • Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве
    Все новости спорта

    Гойас — Ботафого. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.09.2022 в 03:45 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Гойас — Ботафого

    Футбол Латинская Америка
    В 03:45 29.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Гойас — Ботафого в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ботафого» — «Гойас» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гойас» — «Ботафого» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гойас — Ботафого.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли беспроигрышная серия матчей «Зенита» со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Каким выйдет дебют Ташуева у руля «Ахмата»?
  • «Ахмат» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Завтра в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Джокович — Андухар
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Боргиш
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры