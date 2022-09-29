Федотов: Говорили в команде о мобилизации. Ситуация тревожная

Главный тренер ЦСКАпосле победы над(2:1) в Кубке России признался, что футболисты обеспокоены в связи с объявлением частичной мобилизации.

«Да, мы немного об этом говорили. Такая тревожная ситуация, щекотливая, но нам помогали тренировки, где мы эти проблемы оставляли. Нашей работой и тренировками мы спасались», — сказал Федотов, слова которого приводит «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров. В ближайшем матче «армейцы» сыграют с «Химками». Встреча состоится 1 октября, начало — в 16:30 мск.

Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Напомним, сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.