начнут матч в 17:30 в кубке России по футболу, 29.09.2022.

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Факел» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Крылья Советов»).

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