ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?
  • 10:14
    • Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона
  • 08:15
    • Министр спорта РФ о мобилизации: Спортсмены не должны пользоваться какими-то исключительными привилегиями
  • 22:09
    • ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России
  • 21:58
    • Гол и ассист Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
    Все новости спорта

    «Не хочу бросать команду — я не такой». Едвай заявил, что останется в «Локомотиве»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что не собирается покидать московский клуб из-за того, что в России объявлена частичная мобилизация.

    Тин Едвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тин Едвай

    Хорватский футболист перешел в «Локомотив» летом 2021 года. До этого он выступал за «Байер» и «Аугсбург».

    «Я остаюсь в Москве. Как я говорил раньше — и летом, и в начале сезона — что моя цель и приоритет — это команда и футбол. Не хочу бросать команду — я не такой. Это не так, как меня воспитывали. Я буду в "Локомотиве" столько, сколько позволяет ситуация. Я сражаюсь за нашу команду», — приводит слова Едвая «Чемпионат».

  • Динияр Билялетдинов получил повестку
  • Читайте по теме

    • Едвай провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли беспроигрышная серия матчей «Зенита» со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Каким выйдет дебют Ташуева у руля «Ахмата»?
  • «Ахмат» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тенерифе — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры