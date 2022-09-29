«Не хочу бросать команду — я не такой». Едвай заявил, что останется в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива»заявил, что не собирается покидать московский клуб из-за того, что в России объявлена частичная мобилизация.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Тин Едвай Фото: fclm.ru

Хорватский футболист перешел в «Локомотив» летом 2021 года. До этого он выступал за «Байер» и «Аугсбург».

«Я остаюсь в Москве. Как я говорил раньше — и летом, и в начале сезона — что моя цель и приоритет — это команда и футбол. Не хочу бросать команду — я не такой. Это не так, как меня воспитывали. Я буду в "Локомотиве" столько, сколько позволяет ситуация. Я сражаюсь за нашу команду», — приводит слова Едвая «Чемпионат».

Едвай провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.