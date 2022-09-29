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    Денисов о матче с «Зенитом»: Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня

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    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов признался, что расстроился, когда узнал, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не сможет сыграть против красно-белых в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

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    Клаудиньо пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации.

    «Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов.

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    Кого буду закрывать в отсутствие Клаудиньо? Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду закрывать», — сказал Денисов «Известиям».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 29 сентября в Москве, начало — в 20:30 мск.

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