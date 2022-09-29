Денисов о матче с «Зенитом»: Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня

Клаудиньо пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации.
«Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Зенит"
Кого буду закрывать в отсутствие Клаудиньо? Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду закрывать», — сказал Денисов «Известиям».
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 29 сентября в Москве, начало — в 20:30 мск.