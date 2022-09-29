начнут матч в 03:45 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 29.09.2022.

Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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