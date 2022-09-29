начнут матч в 15:00 в кубке России по футболу, 29.09.2022.

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Ростов» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ахмат»).

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