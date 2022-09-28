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    Сиэтл Саундерс — Цинциннати. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.09.2022 в 05:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сиэтл Саундерс — Цинциннати

    Футбол MLS
    Сиэтл Саундерс и Цинциннати начнут матч в 05:00 в американской футбольной лиге MLS, 28.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Цинциннати» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Цинциннати». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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